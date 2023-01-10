Верес підсилився екс-гравцем Дніпра
18:36 - Читать на русском
Півзахисник Андрій Блізніченко офіційно підписав угоду з Вересом.
Блізніченко став третім новачком рівнян цієї зими, повідомляє офіційний сайт Вереса.
Верес підписав вихованця Динамо
Контракт розрахований до завершення сезону 2022/23 з опцією автоматичної пролонгації ще на два з половиною роки.
Останнім місцем роботи Андрія був Інгулець. В Україні Блізніченко відомий своїми виступами за Дніпро (2012-2016) та молодіжну збірну. Також встиг пограти за молдовський Шериф та турецький Карабюкспор.
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