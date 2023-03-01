Півзахисник Владислав Тишинінов офіційно став гравцем рівненського клубу. Контракт розрахований на 3 роки.

Верес підписав колишнього захисника Карпат

Тишинінов став одним із переможців "народного відбору", який у січні відбувся у Рівному. Щоправда, 22-річний центрхав таки має певний футбольний досвід. Владислав – вихованець київської ДЮСШ №15, після якої пограв за Земплін (Словаччина), Арсенал-Київ, Яруд і Тростянець.

Нагадаємо, Верес пішов зимувати на десятій сходинці таблиці УПЛ. Команда Вірта відновить сезон 4 березня матчем проти Чорноморця.

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