25-річний центральний захисник підписав контракт з Вересом, ставши четвертим зимовим підписанням, інформує прес-служба клубу.

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Угода з Маткобожиком розрахована на півроку, але містить можливість автоматичного продовження ще на 2 сезони. За яких умов вона активується, поки невідомо.

Олександр робив перші кроки у футболі в Зірці, після чого були виступи за Волинь, Минай і Карпати. З літа захисник перебував без клубу.

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