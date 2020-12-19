Верес – Заря: поединок 1/8 финала Кубка Украины может пройти во Львове
Главный тренер перволигового Вереса Юрий Вирт поделился мыслями относительно кубкового противостояния с подопечными Виктора Скрипника.
"Что касается места поединка с Зарей, то на стадионе в Млынове, где нет подогрева, мы точно не сыграем.
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Скорее всего, придется принимать луганчан во Львове. Впрочем, в этом вопросе еще есть время и возможность для маневра", – цитирует Вирта официальный сайт УАФ.
Напомним, ровенская команда пошла на зимнюю паузу на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги. Заря закончила первую половину сезона УПЛ четвертой.
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