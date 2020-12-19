"До жеребкування найбільше не хотів, щоб нам випала Зоря. Хотілося б зіграти або з грандами – Динамо і Шахтарем, або з командою нижчого рівня.

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Сьогодні Зоря – третя сила в українському футболі, яка показує якісний футбол. Звичайно, таку команду буде важко пройти.

Після 1/8 фіналу ми отримали найбільші преміальні в історії Кубка України на цій стадії – понад мільйон гривень. Чи є якісь обіцянки, якщо вийдемо до півфіналу? Є. Я думаю, що на 100 відсотків вони (преміальні – прим.) будуть більшими, набагато більшими", – сказав Вірт у коментарі програмі "Профутбол Digital".

Нагадаємо, рівненська команда пішла на зимову паузу на другій сходинці турнірної таблиці Першої ліги. Зоря закінчила першу половину сезону УПЛ четвертою.

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