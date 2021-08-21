Верес добыл дебютную победу после возвращения в УПЛ. Смотрите видео гола и главных моментов встречи.

Первый тайм завершился нулями, но на 60-ой минуте Верес таки порадовал публику голом. Багайоко опрометчиво зажег "свечу" над собственной штрафной площадкой, и Гегедош одним касанием наказал бывшую команду.

Верес одержал первую победу после возвращения в УПЛ, минимально переиграв Минай

Минай имел шанс отыграться благодаря пенальти за игру рукой. Впрочем, Евгений Селезнев уже отдыхал на скамейке запасных, а Ахмедзаде проиграл дуэль Когуту.