Верес – Минай – 1:0 – видео гола и обзор матча
19:24 - Читати українською
Верес добыл дебютную победу после возвращения в УПЛ. Смотрите видео гола и главных моментов встречи.
Первый тайм завершился нулями, но на 60-ой минуте Верес таки порадовал публику голом. Багайоко опрометчиво зажег "свечу" над собственной штрафной площадкой, и Гегедош одним касанием наказал бывшую команду.
Верес одержал первую победу после возвращения в УПЛ, минимально переиграв Минай
Минай имел шанс отыграться благодаря пенальти за игру рукой. Впрочем, Евгений Селезнев уже отдыхал на скамейке запасных, а Ахмедзаде проиграл дуэль Когуту.
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