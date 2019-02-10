Вердер знищив Аугсбург: 21 тур Бундесліги, матчі неділі

В матчі 21 туру Бундесліги Вердер не залишив жодних шансів Аугсбургу. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 21 тур

Вердер – Аугсбург – 4:0

Голи: Рашіца, 5, 28, Еґґештайн, 27, Мьонвальд, 83

Фортуна – Штутгарт – початок матчу о 19:00

Вердер вдома знищив Аугсбург. В дебюті поєдинку Рашіца відкрив рахунок, а в середині тайму Еґґештайн та Рашіца зробили рахунок розгромним. Мьонвальд у другому таймі остаточно добив знекровлений Аугсбург.

Завдяки цій перемозі Вердер набрав 30 очок та розташувався на 10 місці, Аугсбург з 18 пунктами залишився на 15 позиції.