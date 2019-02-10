toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ АТЛЕТІК - БАРСЕЛОНА

Вердер знищив Аугсбург: 21 тур Бундесліги, матчі неділі

18:24 52 Читать на русском
Вердер знищив Аугсбург: 21 тур Бундесліги, матчі неділі
Радість гравців Вердера / Твіттер ФК Вердер

В матчі 21 туру Бундесліги Вердер не залишив жодних шансів Аугсбургу. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 21 тур

Вердер – Аугсбург – 4:0

Голи: Рашіца, 5, 28, Еґґештайн, 27, Мьонвальд, 83

Фортуна – Штутгарт – початок матчу о 19:00

Вердер вдома знищив Аугсбург. В дебюті поєдинку Рашіца відкрив рахунок, а в середині тайму Еґґештайн та Рашіца зробили рахунок розгромним. Мьонвальд у другому таймі остаточно добив знекровлений Аугсбург.

Завдяки цій перемозі Вердер набрав 30 очок та розташувався на 10 місці, Аугсбург з 18 пунктами залишився на 15 позиції.

Німеччина21 турВезер-Штадіон (Бремен)

Вердер - Аугсбург: Неділя 10 лютого 2019

Вердер
Матч завершено
4 : 0
Аугсбург
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Вердер Вердер Штутгарт Штутгарт Аугсбург Аугсбург Фортуна Фортуна Німеччина Вердер - Аугсбург Фортуна - Штутгарт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
40
хв
Севілья
19:30
Ейбар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук