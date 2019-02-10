Вердер уничтожил Аугсбург: 21 тур Бундеслиги, матчи воскресенья

В матче 21 тура Бундеслиги Вердер не оставил шансов Аугсбурга. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 21 тур

Вердер – Аугсбург – 4:0

Голы: Рашица, 5, 28, Эггештайн, 27, Мьонвальд, 83

Фортуна – Штутгарт – начало матча в 19:00

Вердер дома уничтожил Аугсбург. В дебюте поединка Рашица открыл счет, а в середине тайма Эггештайн и Рашица сделали счет разгромным. Мьонвальд во втором тайме окончательно добил обескровленный Аугсбург.



Благодаря этой победе Вердер набрал 30 очков и расположился на 10 месте, Аугсбург с 18 пунктами остался на 15 позиции.