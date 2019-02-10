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Вердер уничтожил Аугсбург: 21 тур Бундеслиги, матчи воскресенья

18:28 14 Читати українською
Вердер уничтожил Аугсбург: 21 тур Бундеслиги, матчи воскресенья
Радость игроков Вердера / Твиттер ФК Вердер

В матче 21 тура Бундеслиги Вердер не оставил шансов Аугсбурга. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 21 тур

Вердер – Аугсбург – 4:0

Голы: Рашица, 5, 28, Эггештайн, 27, Мьонвальд, 83

Фортуна – Штутгарт – начало матча в 19:00

Вердер дома уничтожил Аугсбург. В дебюте поединка Рашица открыл счет, а в середине тайма Эггештайн и Рашица сделали счет разгромным. Мьонвальд во втором тайме окончательно добил обескровленный Аугсбург.

Благодаря этой победе Вердер набрал 30 очков и расположился на 10 месте, Аугсбург с 18 пунктами остался на 15 позиции.

Германия21 турВезер-Штадион (Бремен)

Вердер - Аугсбург: Воскресенье 10 февраля 2019

Вердер
Матч окончен
4 : 0
Аугсбург
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Вердер Вердер Штутгарт Штутгарт Аугсбург Аугсбург Фортуна Фортуна Германия Вердер - Аугсбург Фортуна - Штутгарт
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