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Шальке без Коноплянки програв Вердеру – 5-та поразка команди українця у останніх 6-ти матчах

8 березня 23:32 63 Читать на русском
Шальке без Коноплянки програв Вердеру – 5-та поразка команди українця у останніх 6-ти матчах
Вердер –Шальке – 4:2 / Твіттер ФК Шальке

В матчі 25 туру Бундесліги Вердер у результативному матчі обіграв Шальке. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

31’ Мілот Рашіца
51’ Макс Крузе
73’ Мілот Рашіца
94’ Мартін Харнік
 
Брель Емболо 26’
Брель Емболо 85’

Вердер здобув вольову перемогу над Шальке. Гельзенкірхенці відкрили рахунок на 26 хвилині, відзначився Емболо, однак Рашіца досить швидко зрівняв рахунок. В другому таймі Крузе ударом з пенальті вивів бременців вперед. Рашіца збільшив відрив, однак Емболо знову скоротив відставання, але вже в компенсований час Харнік остаточно зняв усі питання щодо переможця матчу.

Шальке готовий продати Коноплянку – стала відома ціна українця

Відзначимо, що Коноплянка потрапив до заявки, однак на полі так і не з'явився.

Завдяки цій перемозі Вердер набрав 36 очок та піднявся на 8 місце, Шальке з 23 пунктами залишився на 14 сходинці. Востаннє команда Коноплянки перемагала в матчі Бундесліги ще 20 січня.

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Головне Вердер - Шальке Українці за кордоном Євген Коноплянка Євген Коноплянка Вердер Вердер Шальке Шальке Німеччина
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