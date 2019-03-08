Шальке без Коноплянки програв Вердеру – 5-та поразка команди українця у останніх 6-ти матчах

В матчі 25 туру Бундесліги Вердер у результативному матчі обіграв Шальке. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Вердер здобув вольову перемогу над Шальке. Гельзенкірхенці відкрили рахунок на 26 хвилині, відзначився Емболо, однак Рашіца досить швидко зрівняв рахунок. В другому таймі Крузе ударом з пенальті вивів бременців вперед. Рашіца збільшив відрив, однак Емболо знову скоротив відставання, але вже в компенсований час Харнік остаточно зняв усі питання щодо переможця матчу.

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Відзначимо, що Коноплянка потрапив до заявки, однак на полі так і не з'явився.

Завдяки цій перемозі Вердер набрав 36 очок та піднявся на 8 місце, Шальке з 23 пунктами залишився на 14 сходинці. Востаннє команда Коноплянки перемагала в матчі Бундесліги ще 20 січня.