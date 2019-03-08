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Шальке без Коноплянки проиграл Вердеру – 5-е поражение команды украинца в последних 6-ти матчах

8 марта 23:39 11 Читати українською
Шальке без Коноплянки проиграл Вердеру – 5-е поражение команды украинца в последних 6-ти матчах
Вердер – Шальке – 4:2 / Твиттер ФК Шальке

В матче 25 тура Бундеслиги Вердер в результативном матче обыграл Шальке. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

31’ Милот Рашица
51’ Макс Крузе
73’ Милот Рашица
94’ Мартин Харник
 
Брель Эмболо 26’
Брель Эмболо 85’

Вердер одержал волевую победу над Шальке. Гельзенкирхенцы открыли счет на 26 минуте, отличился Эмболо, однако Рашица достаточно быстро сравнял счет. Во втором тайме Крузе ударом с пенальти вывел бременцев вперед. Рашица увеличил отрыв, однако Эмболо снова сократил отставание, но уже в компенсированное время Харник окончательно снял все вопросы о победителе матча.

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Отметим, что Коноплянка попал в заявку, но на поле так и не появился.

Благодаря этой победе Вердер набрал 36 очков и поднялся на 8 место, Шальке с 23 пунктами остался на 14 строчке. Последний раз команда Коноплянки побеждала в матче Бундеслиги еще 20 января.

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Главное Вердер - Шальке Украинцы за рубежом Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Вердер Вердер Шальке Шальке Германия
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