Шальке без Коноплянки проиграл Вердеру – 5-е поражение команды украинца в последних 6-ти матчах

В матче 25 тура Бундеслиги Вердер в результативном матче обыграл Шальке. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Вердер одержал волевую победу над Шальке. Гельзенкирхенцы открыли счет на 26 минуте, отличился Эмболо, однако Рашица достаточно быстро сравнял счет. Во втором тайме Крузе ударом с пенальти вывел бременцев вперед. Рашица увеличил отрыв, однако Эмболо снова сократил отставание, но уже в компенсированное время Харник окончательно снял все вопросы о победителе матча.

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Отметим, что Коноплянка попал в заявку, но на поле так и не появился.



Благодаря этой победе Вердер набрал 36 очков и поднялся на 8 место, Шальке с 23 пунктами остался на 14 строчке. Последний раз команда Коноплянки побеждала в матче Бундеслиги еще 20 января.