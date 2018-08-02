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Вердер підписав грецького кіпера Капіно

06:00 4 Читать на русском
Вердер підписав грецького кіпера Капіно
Стефанос Капіно (ліворуч) / ФК Вердер

Грецький воротар Стефанос Капіно змінив англійський Ноттінгем Форест на бременський Вердер.

24-річний голкіпер підписав контракт із "музиками", повідомляє офіційний сайт Вердера.

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Капіно уклав із німецьким клубом угоду на 2 роки з можливістю продовження ще на рік. Фінансові деталі контракту наразі залишаються невідомими. За даними ЗМІ з Німеччини, Ноттінгем Форест отримав за воротаря збірної Греції 300 тисяч євро. Ще 700 тисяч "лісники" можуть отримати бонусами.

Стефанос Капіно є вихованцем Панатінаїкоса. Також він грав за Майнц та Олімпіакос. У складі Форест грек провів лише 4 поєдинки в другій половині сезону 2017/18.

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