Вердер підписав грецького кіпера Капіно

Грецький воротар Стефанос Капіно змінив англійський Ноттінгем Форест на бременський Вердер.

24-річний голкіпер підписав контракт із "музиками", повідомляє офіційний сайт Вердера.

Роббен і Рібері досі запалюють, прогрес екс-конкурентів Ярмоленка. Як Баварія і Борусія Д готувалися до сезону на МКЧ

Капіно уклав із німецьким клубом угоду на 2 роки з можливістю продовження ще на рік. Фінансові деталі контракту наразі залишаються невідомими. За даними ЗМІ з Німеччини, Ноттінгем Форест отримав за воротаря збірної Греції 300 тисяч євро. Ще 700 тисяч "лісники" можуть отримати бонусами.

Стефанос Капіно є вихованцем Панатінаїкоса. Також він грав за Майнц та Олімпіакос. У складі Форест грек провів лише 4 поєдинки в другій половині сезону 2017/18.