Вердер подписал греческого голкипера Капино

Греческий вратарь Стефанос Капино сменил английский Ноттингем Форест на бременский Вердер.

24-летний голкипер подписал контракт с "музыкантами", сообщает официальный сайт Вердера.

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Капино заключил с немецким клубом соглашение на 2 года с возможностью продления еще на год. Финансовые детали контракта пока остаются неизвестными. По данным СМИ из Германии, Ноттингем Форест получил за вратаря сборной Греции 300 тысяч евро. Еще 700 тысяч "лесники" могут получить бонусами.

Стефанос Капино является воспитанником Панатинаикоса. Также он играл за Майнц и Олимпиакос. В составе Форест грек провел лишь 4 поединка во второй половине сезона 2017/18.