Вербіч розповів, які тренерські настанови гравці Динамо не змогли виконати у матчі проти Мальме

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч прокоментував поразку від Мальме (3:4) в матчі групового етапу Ліги Європи.

"Перед грою говорили, що потрібно починати уважно і обережно. Але пропустили на перших хвилинах в першому і другому таймах. Не знаю чому. Перші два м'ячі пропустили після стандартів. Дивились відео на теорії, все знали...

Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Чи є проблема з психологією? Не знаю, що відповісти. У нас були хороші моменти і важкі. У першому таймі ми могли забити ще два-три рази і виграти. Коли зрівняли рахунок, сіли назад і грали на контратаках, хотіли забити четвертий м'яч. Чому отримали стільки жовтих карток? Не знаю. Ви самі дивилися гру. Не хочу говорити про арбітра", – цитує Вербіча Динамоманія.

Додамо, що Динамо не втримало нічию у матчі з Мальме, пропустивши вирішальний гол на 90+6 хвилині. Тепер киянам для виходу у плей-офф необхідно у завершальному турі перемагати Лугано.

Динамо програло Мальме на 90+6 у божевільному матчі Ліги Європи з вилученням і камбеками