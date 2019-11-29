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Вербіч розповів, які тренерські настанови гравці Динамо не змогли виконати у матчі проти Мальме

01:55 182 Читать на русском
Вербіч розповів, які тренерські настанови гравці Динамо не змогли виконати у матчі проти Мальме
Беньямін Вербіч / Фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч прокоментував поразку від Мальме (3:4) в матчі групового етапу Ліги Європи.

2’ Расмус Бенгтсон
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
90+6’ Маркус Розенберґ
 
Віталій Миколенко 18’
Віктор Циганков 39’
Сергій Сидорчук 65’
Беньямін Вербіч 77’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Віталій Миколенко
39’ Віктор Циганков
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
65’ Сергій Сидорчук
77’ Беньямін Вербіч
90+6’ Маркус Розенберґ

"Перед грою говорили, що потрібно починати уважно і обережно. Але пропустили на перших хвилинах в першому і другому таймах. Не знаю чому. Перші два м'ячі пропустили після стандартів. Дивились відео на теорії, все знали...

Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Чи є проблема з психологією? Не знаю, що відповісти. У нас були хороші моменти і важкі. У першому таймі ми могли забити ще два-три рази і виграти. Коли зрівняли рахунок, сіли назад і грали на контратаках, хотіли забити четвертий м'яч. Чому отримали стільки жовтих карток? Не знаю. Ви самі дивилися гру. Не хочу говорити про арбітра", – цитує Вербіча Динамоманія.

Додамо, що Динамо не втримало нічию у матчі з Мальме, пропустивши вирішальний гол на 90+6 хвилині. Тепер киянам для виходу у плей-офф необхідно у завершальному турі перемагати Лугано.

Динамо програло Мальме на 90+6 у божевільному матчі Ліги Європи з вилученням і камбеками

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Мальме - Динамо Динамо Динамо Ліга Європи Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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