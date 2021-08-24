Бажаючим підписати Жерсона Родрігеса доведеться добряче розщедритись – кияни не збираються віддавати свою зірку за безцінь.

Як відомо, Динамо готове попрощатися зі своїм люксембурзьким легіонером Жерсоном Родрігесом. Однак, кияни не поспішають приймати першу-ліпшу пропозицію і вивісили чіткий цінник на свою зірку.

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За повідомленням Telegram-каналу Динамо Киев Inside, "біло-сині" відмовляються продавати 26-річного форварда менше ніж за 5 млн євро. У той же час клуб готовий розглянути питання з розстрочкою виплат або ж орендою.

Також джерело зазначає, що на Родрігеса було накладено штраф за невиконання своїх рекламних зобов'язань перед New Balance. У клубі загалом незадоволені поведінкою футболіста.

Нагадаємо, контракт нападника з Динамо розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро. Раніше про бажання підписати Жерсона заявляв новачок Серії А – Салернітана.

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