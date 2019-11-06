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Вербіч викликаний до збірної Словенії на матчі відбору до Євро-2020

08:52 154 Читать на русском
Вербіч викликаний до збірної Словенії на матчі відбору до Євро-2020
Беньямін Вербіч / NSZ

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч отримав виклик на матчі відбору до Євро-2020

Вінгер київського клубу потрапив до списку гравців, які були викликані на матчі збірної Словенії, інформує твіттер словенців.

Кадар отримав виклик у збірну Угорщини попри травму і провал у попередньому матчі відбору Євро-2020

Зазначимо, що Словенія зіграє проти Латвії 16 листопада та Польщі 19 листопада заключні матчі відбору до Євро-2020.

До слова, Словенія посідає 4 місце в групі G, маючи в активі 11 очок – стільки ж у Північної Македонії та Ізраїля. Австрія, яка посідає другу сходинку має 16 пунктів, тож команда Вербіча має теоретичні шанси на вихід на Євро-2020.

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Теги
Словенія Словенія Євро-2020 Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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