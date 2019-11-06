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Вербич вызван в сборную Словении на матчи отбора к Евро-2020

08:55 5 Читати українською
Вербич вызван в сборную Словении на матчи отбора к Евро-2020
Беньямин Вербич / NSZ

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич получил вызов на матчи отбора к Евро-2020

Вингер киевского клуба попал в список игроков, которые были вызваны на матчи сборной Словении, информирует твиттер словенцев.

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Отметим, что Словения сыграет против Латвии 16 ноября и Польши 19 ноября заключительные матчи отбора к Евро-2020.

К слову, Словения занимает 4 место в группе G, имея в активе 11 очков – столько же в Северной Македонии и Израиля. Австрия, которая занимает второе место имеет 16 пунктов, поэтому команда Вербича имеет теоретические шансы на выход на Евро-2020.

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