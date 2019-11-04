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Кадар отримав виклик у збірну Угорщини попри травму і провал у попередньому матчі відбору Євро-2020

17:54 427 Читать на русском
Кадар отримав виклик у збірну Угорщини попри травму і провал у попередньому матчі відбору Євро-2020
Тамаш Кадар / Фото сайту УФА

Центральний захисник Динамо Тамаш Кадар зможе допомогти угорській збірній у листопадових матчах.

 

Представник київського клубу опинився у заявці збірної Угорщини, яку опублікували на офіційному сайті УФА.

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Команда Кадара зіграє вдома товариський матч проти Уругваю (15 листопада), а також заключну гру відбору Євро-2020 проти Уельсу на виїзді (19 листопада). До слова, минулий матч за рідну збірну склався для гравця Динамо вкрай невдало – він припустився двох гольових помилок, які стали однією з головних причин розгромної поразки від Хорватії (0:3). Також Кадар зазнав травми, через яку пропустив наступний матч євровідбору проти Азербайджану і всі ігри Динамо після міжнародної перерви.

Нагадаємо, наразі збірна Угорщини посідає другу сходинку групи Е, випереджаючи на два пункти Словаччину, у якої, щоправда, є одна гра в запасі.

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Динамо Динамо Угорщина Угорщина Євро-2020 Уельс - Угорщина Тамаш Кадар Тамаш Кадар
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