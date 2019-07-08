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Вербич травмировался в матче с Олимпиакосом

21:37 161 Читати українською
Вербич травмировался в матче с Олимпиакосом
Беньямин Вербич / ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Беньямин Вербич был заменен в матче с Олимпиакосом из-за повреждения.

 

Киевское Динамо сыграло вничью с греческим Олимпиакосом (1:1). В этом спарринге "бело-синие" были вынуждены совершить вынужденную замену.

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Словенский вингер Беньямин Вербич зацепился об некачественный газон и после консультации врачей был заменен на Карлоса Де Пену.

Напомним, футболист пропустил концовку сезона 2018/19 из-за тяжелого повреждения.

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