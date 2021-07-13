Вербіч та Де Пена повернулись до повноцінних тренувань у складі Динамо, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

Динамо визначилось зі ще двома спаринг-партнерами на зборах у Швейцарії

Пошкодження Де Пени, якого він зазнав у спарингу проти Серветта, виявилось несерйозним. З польових гравців окремо займався лише Денис Попов, який набирає форму. Захиснику нещодавно видалили мигдалини через тонзілліт, через що він пропустив певний час. Також, за окремою програмою, із обмеженнями та під чітким керівництвом Михайла Михайлова, займається голкіпер Руслан Нещерет, який відновлюється після операції на біцепсі.

До слова, кияни вже завтра, 14 липня, проведуть спаринг зі швейцарським Сьйоном. Початок зустрічі о 20:00 за київським часом.

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