Вербич и Де Пена вернулись к полноценным тренировкам в составе Динамо, информирует официальный сайт "бело-синих".

Динамо определилось с еще двумя спарринг-партнерами на сборах в Швейцарии

Повреждение Де Пены, которое он получил в спарринге против Серветта, оказалось несерьезным. Из полевых игроков отдельно занимался только Денис Попов, который набирает форму. Защитнику недавно удалили миндалины из-за тонзиллита, из-за чего он пропустил определенное время. Также, по отдельной программе, с ограничениями и под четким руководством Михаила Михайлова, занимается голкипер Руслан Нещерет, который восстанавливается после операции на бицепсе.

К слову, киевляне уже завтра, 14 июля, проведут спарринг со швейцарским Сьоном. Начало встречи в 20:00 по киевскому времени.

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