Вербіч став найкращим гравцем 3 туру УПЛ

Ліга чемпіонів — 11:29 1450
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Жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Динамо офіційно дізналось потенційного суперника
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Ліга Європи: Зоря та Маріуполь дізнались потенційних суперників у плей-оффЛіга Європи — 11:18 1095
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Вітор Буено: все, що треба знати про новачка київського ДинамоУкраїна — 10:00 2197
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Славія – Динамо: кияни полетіли на матч без Шапаренка, але з Буено і СідклеємЛіга чемпіонів — 09:33 1460
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Селезньов став найкращим гравцем матчу проти ГалатасараяТуреччина — 08:24 1872
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