toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Вербіч став найкращим гравцем 3 туру УПЛ

11:02 105 Читать на русском
Вербіч став найкращим гравцем 3 туру УПЛ
Беньямін Вербіч / УПЛ

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч був визнаний найкращим гравцем 3 туру УПЛ.

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що вінгер Динамо Беньямін Вербіч став найкращим гравцем 3 туру чемпіонату.

Вербіч – найкращий гравець Динамо за підсумками липня

Словенець став автором переможного гола в матчі Динамо – Шахтар (1:0).

Найкращий гравець туру визначався завдяки опитуванню експертної ради, до якої увійшли Артур Валерко, Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

"Ви забийте з гри, а не з пенальті". Чому Шахтар віддасть Динамо свій титул – вже у цьому сезоні

Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Головне Динамо Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Динамо - Шахтар УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
5
год
:
18
хв
Астана
17:00
Динамо Загреб
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук