Вербіч: Шапаренко заслуговує грати в основному складі

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч розповів про те, як народився розіграш кутового, який призвів до першого голу в ворота Ренна. Також словенець відзначив гру партнерів по команді, зокрема, тих, хто раніше мало грав у цьому сезоні.

"Взаєморозуміння з тими гравцями, які до цього мало грали, хороше. Той же Шапаренко знаходиться зараз в дуже хорошій формі і заслуговує грати в основному складі.

Ми краще зіграли з Шахтарем чи з Ренном? Звичайно, сьогодні було краще, бо ми виграли. З Шахтарем ми теж добре зіграли, але не використали свої моменти.

Динамо – Ренн – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Чи награна комбінація з першим голом? Ми вже забили кілька таких голів, і я сказав Віті (Циганкову), що буду на цьому місці. Ми чудово один одного розуміємо, він подав туди, куди було потрібно.

Че Че та Сідклей? Це дуже технічні гравці. Вони зараз чудово грають і своєю грою дають спокій команді. Миколенко чудовий хлопець, він багато працює і зараз в чудовій формі. Я дуже радий за нього.

Щодо самого матчу, то ми знали, як Ренн грає. Перед першим матчем нам не настільки все було відомо. Я думаю, що ми дуже добре підготувалися, передивилися багато відео. І сьогодні був один з найкращих наших виступів у цьому сезоні.

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Який результат влаштує в Казахстані? Ми завжди прагнемо здобуття трьох очок. Звичайно, ми будемо прагнути перемогти, але і нічия буде непоганим результатом.

Чемпіонат України? Ми все ще вмотивовані в чемпіонаті України, ми ще двічі зіграємо проти Шахтаря, і поки у нас залишаються теоретичні шанси на чемпіонство, ми будемо вірити і намагатися вигравати в кожному матчі", – сказав Вербіч під час спілкування з журналістами після матчу з Ренном.