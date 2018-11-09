Вербич: Шапаренко заслуживает играть в основном составе

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич рассказал о том, как родился розыгрыш углового, который привел к первому голу в ворота Ренна. Также словенец отметил игру партнеров по команде, в частности, тех, кто ранее мало играл в этом сезоне.

"Взаимопонимание с теми игроками, которые до этого мало играли, хорошее. Тот же Шапаренко находится сейчас в очень хорошей форме и заслуживает играть в основном составе.

Мы лучше сыграли с Шахтером или с Ренном? Конечно, сегодня было лучше, потому что мы выиграли. С Шахтером мы тоже хорошо сыграли, но не использовали свои моменты.

Динамо – Ренн – 3:1 – видео голов

Наигранная ли комбинация с первым голом? Мы уже забили несколько таких голов, и я сказал Вите (Цыганкову), что буду на этом месте. Мы прекрасно друг друга понимаем, он подал туда, куда было нужно.

Че че и Сидклей? Это очень техничные игроки. Они сейчас прекрасно играют и своей игрой придают команде спокойствие. Миколенко отличный парень, он много работает и сейчас в прекрасной форме. Я очень рад за него.

Что касается самого матча, то мы знали, как Ренн будет играет. Перед первым матчем нам не настолько все было известно. Я думаю, что мы очень хорошо подготовились, пересмотрели много видео. И сегодня было одно из лучших наших выступлений в этом сезоне.

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Какой результат устроит в Казахстане? Мы всегда стремимся к завоеванию трех очков. Конечно, мы будем стремиться победить, но и ничья будет неплохим результатом.

Чемпионат Украины? Мы все еще мотивированы в чемпионате Украины, мы еще дважды сыграем против Шахтера, и пока у нас остаются теоретические шансы на чемпионство, мы будем верить и стараться выигрывать в каждом матче", – сказал Вербич во время общения с журналистами после матча с Ренном.