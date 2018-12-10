Кендзьора зізнався, що мріє зустрітись з братами Кличками

Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора розповів, що цікавився українським спортом ще до переходу в київський клуб.

"Ми з Беньяміном Вербічем хотіли б зустрітися з братами Кличками, тому що ми дивилися, як вони постійно билися за Україну.

Кендзьора: Я знаю про ситуацію між Україною і Росією, тому мене дивує, що в Динамо всі спілкуються російською

Для нас це дуже хороші спортсмени", – сказав Кендзьора на зустрічі з вболівальниками.

Нагадаємо, поляк Томаш Кендзьора та словенець Беньямін Вербіч є одними з ключових гравців київського клубу.

Після 18-ти турів чемпіонату України Динамо посідає другу сходинку в турнірній таблиці, поступаючись Шахтарю на 7 пунктів.

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