Вербич показал новорожденного сына – первое совместное фото динамовца и его украинской девушки
22:56 - Читати українською
Вингер Динамо забрал свою возлюбенную и ребенка из роддома.
Вербичи и его девушка – Альвина Царенко – стали родителями еще 15 августа, но показали свою счастливую семью только сейчас. Новорожденного мальчика назвали Май.
У Вербича и его украинской девушки родился сын – милейшие фото дня
Соответствующие фото 27-летний словенец выложил в Instagram. Это первые совместные кадры динамовца и его возлюбленной – ранее Беньямин и Альвина не хвастались фотографиями, где они вместе.
Напомним, Вербич перебрался в Динамо из Копенгагена в начале 2018-го за 4 млн евро. В столичной команде вингер стал чемпионом Украины и дважды выиграл Кубок.
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