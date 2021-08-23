Вингер Динамо забрал свою возлюбенную и ребенка из роддома.

Вербичи и его девушка – Альвина Царенко – стали родителями еще 15 августа, но показали свою счастливую семью только сейчас. Новорожденного мальчика назвали Май.

У Вербича и его украинской девушки родился сын – милейшие фото дня

Соответствующие фото 27-летний словенец выложил в Instagram. Это первые совместные кадры динамовца и его возлюбленной – ранее Беньямин и Альвина не хвастались фотографиями, где они вместе.

Напомним, Вербич перебрался в Динамо из Копенгагена в начале 2018-го за 4 млн евро. В столичной команде вингер стал чемпионом Украины и дважды выиграл Кубок.