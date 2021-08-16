Учора пізно ввечері у київському пологовому будинку на світ з'явився син Беньяміна Вербіча.

Вербіч назвав двох гравців збірної України, які "на рівні" відіграли Євро-2020

Щасливу звістку у своїх соцмережах повідомив сам футболіст та його дівчина – Альвіна Царенко, яка більш відома під творчим псевдонімом Альвіна Лаллі.

Нагадаємо, Вербіч перебрався в Динамо взимку 2018 року. Відтоді словенець зіграв за киян 106 матчів у всіх турнірах, у яких забив 34 голи та віддав 10 результативних передач.

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