У Вербіча і його української дівчини народився син – наймиліші фото дня
08:29 - Читать на русском
Словенський хавбек Динамо Беньямін Вербіч став батьком.
Учора пізно ввечері у київському пологовому будинку на світ з'явився син Беньяміна Вербіча.
Вербіч назвав двох гравців збірної України, які "на рівні" відіграли Євро-2020
Щасливу звістку у своїх соцмережах повідомив сам футболіст та його дівчина – Альвіна Царенко, яка більш відома під творчим псевдонімом Альвіна Лаллі.
Нагадаємо, Вербіч перебрався в Динамо взимку 2018 року. Відтоді словенець зіграв за киян 106 матчів у всіх турнірах, у яких забив 34 голи та віддав 10 результативних передач.
Інтер розтрощив Динамо: трагікомедія помилок, блідий Циганков, тривога перед Лігою чемпіонів посилюється
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter