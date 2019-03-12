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Вербіч отримав виклик до збірної Словенії

15:46 28 Читать на русском
Вербіч отримав виклик до збірної Словенії
Беньямін Вербіч / Футбол 24

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч отримав виклик до табору своєї національної команди.

Головний тренер збірної Словенії Матьяж Кек оголосив список виконавців, які викликані на матчі відбору до Євро-2020 проти Ізраїля та Македонії.

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Зазначимо, що до списку потрапив Беньямін Вербіч, який поки не виходив на поле у футболці Динамо в березні. Матч чемпіонату України проти Арсенала-Київ він пропустив через застуду.

В поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи з Челсі не зіграв через перебір жовтих карток. Окрім цього, Беньямін не брав участь у зустрічі УПЛ проти Десни на початку березня через аналогічну причину.

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Теги
Словенія Словенія Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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