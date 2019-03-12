Вербіч отримав виклик до збірної Словенії

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч отримав виклик до табору своєї національної команди.

Головний тренер збірної Словенії Матьяж Кек оголосив список виконавців, які викликані на матчі відбору до Євро-2020 проти Ізраїля та Македонії.

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Зазначимо, що до списку потрапив Беньямін Вербіч, який поки не виходив на поле у футболці Динамо в березні. Матч чемпіонату України проти Арсенала-Київ він пропустив через застуду.

В поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи з Челсі не зіграв через перебір жовтих карток. Окрім цього, Беньямін не брав участь у зустрічі УПЛ проти Десни на початку березня через аналогічну причину.

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