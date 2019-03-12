Вербич получил вызов в сборную Словении

Вингер Динамо Беньямин Вербич получил вызов в лагерь своей национальной команды.

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек огласил список исполнителей, вызванных на матчи отбора к Евро-2020 против Израиля и Македонии.

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Отметим, что в список попал Беньямин Вербич, который пока не выходил на поле в футболке Динамо в марте. Матч чемпионата Украины против Арсенала-Киев он пропустил из-за простуды.

В поединке 1/8 финала Лиги Европы с Челси не сыграл из-за перебора желтых карточек. Кроме этого, Беньямин не принимал участия во встрече УПЛ против Десны в начале марта из-за аналогичной причины.

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