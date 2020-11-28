"Мне когда-то рассказывали в Динамо, что Вербич не любит играть на позиции центрфорварда.

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Но факт в том, что среди всех нынешних центрфорвардов Динамо у него лучший бомбардирский инстинкт. Настоящий хищник в штрафной", – написал Вацко в Twitter.

Напомним, словенец традиционно выступает на позиции левого вингера. Вербич находится в структуре Динамо с 2018-го, до этого он защищал цвета Копенгагена.

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