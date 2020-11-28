"Вербич не любит играть на позиции форварда", – Вацко в восторге от универсала Динамо
19:10 - Читати українською
Украинский комментатор Виктор Вацко выделил Беньямина Вербича по мотивам матча Динамо – Ворскла (2:0).
завершено
14’ Виктор Цыганков
36’ Беньямин Вербич
82’ Илья Забарный
Ибрахим Кане 90’
14’ Виктор Цыганков
36’ Беньямин Вербич
82’ Илья Забарный
90’ Ибрахим Кане
"Мне когда-то рассказывали в Динамо, что Вербич не любит играть на позиции центрфорварда.
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Но факт в том, что среди всех нынешних центрфорвардов Динамо у него лучший бомбардирский инстинкт. Настоящий хищник в штрафной", – написал Вацко в Twitter.
Напомним, словенец традиционно выступает на позиции левого вингера. Вербич находится в структуре Динамо с 2018-го, до этого он защищал цвета Копенгагена.
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