Вербіч – найкращий гравець Динамо у листопаді

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч був визнаний найкращим гравцем киян у минулому місяці.

Вболівальники Динамо на офіційному сайті киян обрали найкращого футболіста листопада. Найбільше голосів отримав словенець Беньямін Вербіч – 34%.

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На друге місце фанати поставили Миколу Шапаренка, за якого віддали свій голос 24% респондентів. Замикає трійку – вінгер киян Віктор Циганков з показником у 19% голосів.

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Нагадаємо, у листопаді Динамо зіграло 5 матчів, Вербіч, який тимчасово діяв на позиції нападника, зміг забити 4 голи.