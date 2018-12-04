Бєсєдін: Дякую Циганкову, що дав пробити пенальті, такі вчинки говорять самі за себе

Форвард Динамо Артем Бєсєдін прокоментував перемогу над Чорноморцем.

"Пробити другий пенальті я сам попросив Вітю Циганкова, адже він у нас штатний пенальтист. Роль капітана – не лише носити капітанську пов’язку, а й робити відповідні вчинки, як, наприклад, у цій ситуації. Дуже вдячний йому за те, що дав мені можливість пробити одинадцятиметровий удар, шанс забити, і хочу привітати усіх уболівальників Динамо із перемогою.

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Динамо залишилось зіграти два матчі перед відпусткою? Хочеться піти у відпустку з гарним настроєм, а цього можна досягти лише завдяки перемогам у двох матчах, що залишилися. Потрібно добре зіграти та досягти результату, а після відпустки готуватися до другої частини сезону.", – розповів Бєсєдін прес-службі киян.

У матчі 17 туру чемпіонату України між Динамо та Чорноморцем після перерви на полі з’явився нападник киян Артем Бєсєдін, який замінив Сідклея. На 61-й хвилині нападник забив гол, реалізувавши пенальті.

Зауважимо, що востаннє нападник грав за Динамо в офіційному матчі майже 2 місяці тому. Бєсєдін відіграв 86 хвилин 7 жовтня, у грі проти Олімпіка, яка закінчилась мінімальною перемогою киян 1:0. Бєсєдін не грав через рецидив травми ахіллового сухожилля. У нинішньому сезоні футболіст провів 12 матчів за Динамо, в яких забив 2 гол і зробив 2 асисти.

Нагадаємо, Динамо вдома перемогло Чорноморець завдяки двом голам з пенальті. Кияни йдуть третіми з 35 очками, Чорноморець на 11 місці з 12 балами.

Динамо – Чорноморець – 2:0 – відео голів та огляд матчу