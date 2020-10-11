Екс-тренер лондонського клубу Арсен Венгер зізнався, що готовий працювати в Арсеналі, але лише у якості радника.

"Я б подумав про те, щоб увійти до ради директорів Арсеналу в якості радника. Чесно кажучи, я вважаю, що в топ-клубах і топ-лігах існує дефіцит знань.

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Останнім часом ми побачили різні способи домогтися успіху в футболі. Наприклад, весь успіх і спадкоємність в Баварії будуються на людях, які знають цінності клубу. Вони передають їх з покоління в покоління: Франц Беккенбауер, Улі Хьонесс, Карл-Хайнц Румменігге. Або модель в Англії, де хочуть швидких грошей і швидкого успіху. Обидва способи працюють. Мені подобається, коли клуб будується на особистостях і знаннях, які передаються з покоління в покоління.

Яку пораду можу дати Артеті? Продовжувати працювати в команді, як і зараз. І довести до кінця свої переконання. Думаю, що в Арсеналі хороший командний дух, і у них чудові шанси на успішні виступи. Переконаний, що Арсенал може потрапити у першу четвірку, якщо не вище. Чому б ні?" – цитує Венгера видання Goal.

Нагадаємо, Арсен очолював "канонірів" з 1996 по 2018 року і здобув з командою 3 чемпіонства, 7 Кубків Англії та 7 Суперкубків країни. Нині 70-річний француз очолює відділ ФІФА з глобального розвитку футболу.

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