Экс-тренер лондонского клуба Арсен Венгер признался, что готов работать в Арсенале, но только в качестве советника.

"Я бы подумал о том, чтобы войти в совет директоров Арсенала в качестве советника. Честно говоря, я считаю, что в топ-клубах и топ-лигах существует дефицит знаний.

ФИФА рассматривает возможность проведения чемпионата мира раз в два года

В последнее время мы увидели разные способы добиться успеха в футболе. Например, весь успех и преемственность в Баварии строится на людях, которые знают ценности клуба. Они передают их из поколения в поколение: Франц Беккенбауэр, Ули Хьонесс, Карл-Хайнц Румменигге. Или модель в Англии, где хотят быстрых денег и быстрого успеха. Оба способа работают. Мне нравится, когда клуб строится на личностях и знаниях, которые передаются из поколения в поколение.

Какой совет могу дать Артета? Продолжать работать в команде, как и сейчас. И довести до конца свои убеждения. Думаю, что в Арсенале хороший командный дух, и у них отличные шансы на успешные выступления. Убежден, что Арсенал может попасть в первую четверку, если не выше. Почему бы нет?" – цитирует Венгера издание Goal.

Напомним, Арсен возглавлял "канониров" с 1996 по 2018 гг. и завоевал с командой 3 чемпионства, 7 Кубков Англии и 7 Суперкубков страны. Сейчас 70-летний француз возглавляет отдел ФИФА по глобальному развитию футбола.

Тренер, який співпрацював із Третім Рейхом, і допомога Швейцарії: як Німеччина вставала з колін після Другої світової