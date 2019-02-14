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Венгер: Я кілька разів відмовлявся очолити Реал

17:12 359 Читать на русском
Венгер: Я кілька разів відмовлявся очолити Реал
Арсен Венгер / фото із соцмереж

Колишній головний тренер лондонського Арсенала Арсен Венгер розповів про спроби мадридського Реала переманити його.

"Я відмовляв Реалу кілька разів, але зараз можу з упевненістю сказати, що ця історія для мене закінчена. Думаю, будь-який тренер відповість "так", якщо його запитають, чи не хотів би він очолити Реал. Це найбільший клуб у світі.

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Що стосується мого невдалого переходу в Реал, то кожен живе відповідно до своїх цінностей. Тоді ми побудували новий стадіон і повинні були повернути гроші. Я пообіцяв керівництву Арсенала, що залишуся, і не шкодую про своє рішення", – цитує Венгера Goal.com.

Нагадаємо, Венгер очолював Арсенал з 1996 по 2018 рік. Починаючи з літа минулого року, французький фахівець перебуває без роботи.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Арсенал Арсенал Арсен Венгер Арсен Венгер
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