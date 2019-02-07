Венгер повернеться до роботи протягом місяця – фахівець обирає між 4-ма пропозиціями

Екс-тренер Арсенала Арсен Венгер скучив за футбольними справами та прагне повернутись до роботи.

Легендарний тренер "канонірів" Арсен Венгер після піврічного відпочинку повернеться у футбол протягом місяця, повідомляє thetimes.

Венгер – фаворит на посаду спортивного директора ПСЖ

За інформацією видання, фахівець неодноразово заявляв у колі своїх близьких про те, що скучив за грою і найближчим часом планує повернутись до роботи.

Венгер розглядає одразу 4 пропозиції, але про які саме клуби і вакансії йдеться – невідомо. Раніше повідомлялось, що Арсену запропонували керівну посаду в структурі ПСЖ.

Нагадаємо, що після сезону 2017/18 Венгер покинув пост головного тренера Арсенала, який займав впродовж 22-х років.

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