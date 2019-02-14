Венгер: Я несколько раз отказывался возглавить Реал

Бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер рассказал о попытках мадридского Реала переманить его.

"Я отказывал Реалу несколько раз, но сейчас могу с уверенностью сказать, что эта история для меня закончена. Думаю, любой тренер ответит "да", если его спросят, хотел бы он возглавить Реал. Это самый большой клуб в мире.

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Что касается моего неудавшегося перехода в Реал, то каждый живет согласно своим ценностям. Тогда мы построили новый стадион и должны были вернуть деньги. Я пообещал руководству Арсенала, что останусь и не жалею о своем решении", – цитирует Венгера Goal.com.

Напомним, Венгер возглавлял Арсенал с 1996 по 2018 год. Начиная с лета прошлого года, французский специалист находится без работы.

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