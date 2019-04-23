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Президент Ліона Ола зустрівся з Бланом

23 квітня 23:26 47 Читать на русском
Президент Ліона Ола зустрівся з Бланом
Лоран Блан / AFP

Нині безробітний фахівець Лоран Блан може відновити тренерську кар'єру у французькому Ліоні.

53-річний тренер мав зустріч із президентом "ткачів" Жаном-Мішелем Ола, повідомляє Le Progres.

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Керівництво Ліона шукає заміну нинішньому керманичу Бруно Женезіо, який раніше заявив, що покине Люм'єр влітку. Саме Блан може змінити співвітчизника. Також на посаду претендує ще один чемпіон світу-1998 – Патрік Вієйра, який нині працює із Ніццою.

Лоран Блан перебуває без роботи з червня 2016 року, коли покинув ПСЖ. Зі столичним клубом він тричі поспіль ставав чемпіоном Франції. Ще раніше тренер привів до чемпіонства Бордо.

Теги
Франція Ліон Ліон Жан-Мішель Ола Лоран Блан Лоран Блан
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