Президент Ліона Ола зустрівся з Бланом

Іспанія — 00:21 44
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Барселона спокійно розібралася з Алавесом та може стати чемпіоном Іспанії вже після цього туру
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Іспанський клуб оригінально змінив тренера – українець став однією з причин, і це вже 40-й наставник сезонуІспанія — 23 квіт 1605
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Ліга чемпіонів 2018/19 – кому букмекери прогнозують перемогу в турнірі перед півфіналамиЛіга чемпіонів — 23 квіт 6761
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МЮ не виглядає суперником, який завадить чемпіонству Сіті – магія Сульшера зникла, а 6 лідерів розчаровуютьАнглія — 23 квіт 708
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