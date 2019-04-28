Венгер може відновити кар'єру в Ліоні

Легендарний французький тренер Арсен Венгер може відновити роботу на батьківщині.

Ліон запропонував досвідченому фахівцю очолити клуб влітку, запевняє L'Equipe.

Бордо в меншості не втримав нічию проти Ліона

Після сезону 2018/19 Люм'єр покине нинішній керманич ліонців Бруно Женезіо. Боси "ткачів" нібито вже вийшли на Венгера з конкретною пропозицією. Реакція 69-річного тренера наразі невідома.

Арсен Венгер перебуває без роботи з травня 2018 року, відколи покинув лондонський Арсенал. Із "канонірами" француз працював майже 22 роки. Раніше він очолював Нансі, Монако та Нагою Грампус 8.

Наразі Ліон іде третім у Лізі 1 і претендує на вихід до кваліфікації Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Інші претенденти на посаду головного тренера "ткачів" – Лоран Блан і Патрік Вієйра.

"Я згрібав кінське лайно. Який з мене аристократ?" Правила життя Арсена Венгера