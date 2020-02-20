toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ШАХТАР - БЕНФІКА АТАЛАНТА - ВАЛЕНСІЯ РОМА - ГЕНТ

Венгер підтримав дискваліфікацію Манчестер Сіті з єврокубків

06:30 3317 Читать на русском
Венгер підтримав дискваліфікацію Манчестер Сіті з єврокубків
Хосеп Гвардіола та Арсен Венгер / Фото Sky Sports

Легендарний наставник Арсенала Арсен Венгер висловився щодо покарання Манчестер Сіті через порушення правил фінансового фейр-плей.

"Я завжди виступав за дотримання фінансових правил і за те, що клуби працюють з реальним прибутком, який вони мають.

Мессі хоче "пограбувати" Гвардіолу після дискваліфікації з ЛЧ – аргентинець обрав гравця Манчестер Сіті, – ЗМІ

Я також переконаний, що певні пункти правил вимагають доопрацювання. Але наразі вони такі, які є, і ви повинні поважати їх. І якщо люди не поважають закон, намагаючись порушити його, вони повинні бути покарані.

Якщо буде доведено, що Манчестер Сіті це зробив навмисно, тоді це не можна залишити це безкарним", – цитує Венгера squawka.

Нагадаємо, УЄФА дискваліфікував Манчестер Сіті з єврокубків на два наступні сезони через порушення ФФП "містянами" у 2012-2016 роках. Сіті звинувачують у завищенні сум від спонсорських контрактів, щоб приховати реальні збитки клубу.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози

blog_ava
Артур двічі присоромив Сетьєна на тренуванні та не зміг стримати сміху перед тренером Барселони
07:30
3162
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія УЄФА Фінансовий fair-play Арсен Венгер Арсен Венгер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
22
хв
Шахтар
19:55
Бенфіка
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук