Венгер підтримав дискваліфікацію Манчестер Сіті з єврокубків

Легендарний наставник Арсенала Арсен Венгер висловився щодо покарання Манчестер Сіті через порушення правил фінансового фейр-плей.

"Я завжди виступав за дотримання фінансових правил і за те, що клуби працюють з реальним прибутком, який вони мають.

Мессі хоче "пограбувати" Гвардіолу після дискваліфікації з ЛЧ – аргентинець обрав гравця Манчестер Сіті, – ЗМІ

Я також переконаний, що певні пункти правил вимагають доопрацювання. Але наразі вони такі, які є, і ви повинні поважати їх. І якщо люди не поважають закон, намагаючись порушити його, вони повинні бути покарані.

Якщо буде доведено, що Манчестер Сіті це зробив навмисно, тоді це не можна залишити це безкарним", – цитує Венгера squawka.

Нагадаємо, УЄФА дискваліфікував Манчестер Сіті з єврокубків на два наступні сезони через порушення ФФП "містянами" у 2012-2016 роках. Сіті звинувачують у завищенні сум від спонсорських контрактів, щоб приховати реальні збитки клубу.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози