Мессі хоче "пограбувати" Гвардіолу після дискваліфікації з ЛЧ – аргентинець обрав гравця Манчестер Сіті, – ЗМІ

Лідер Барселони Ліонель Мессі радить керівництву каталонського клубу звернути увагу на зірку Манчестер Сіті, який може покинути "містян" через жорсткий бан від УЄФА.

Чинний володар "Золотого м'яча" вражений грою хавбека Манчестер Сіті Бернарду Сілви, інформує Don Balon з посиланням на джерела в Барселоні.

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Мессі вважає, що 25-річний португалець ідеально вписався б в ігровий оркестр каталонського гранда, володіючи так званим ДНК чемпіона Іспанії. "Зараз чудовий момент, щоб піти за ним", – цитує аргентинця джерело.

Манчестер Сіті оцінює португальця у 120 млн євро. Бернарду лише минулого року продовжив контракт з "містянами" до 2025-го, проте дискваліфікація з Ліги чемпіонів може кардинально змінити плани талановитого хавбека.

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