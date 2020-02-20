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Венгер поддержал дисквалификацию Манчестер Сити из еврокубков

06:30 201 Читати українською
Венгер поддержал дисквалификацию Манчестер Сити из еврокубков
Хосеп Гвардиола и Арсен Венгер / Фото Sky Sports

Легендарный наставник Арсенала Арсен Венгер высказался о наказании Манчестер Сити за нарушение правил финансового фэйр-плей.

"Я всегда выступал за соблюдение финансовых правил и за то, чтобы клубы работали с реальным доходом, который они имеют.

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Я также убежден, что определенные пункты правил требуют доработки. Но пока они такие, какие есть, и вы должны уважать их. И если люди не уважают закон, пытаясь нарушить его, они должны быть наказаны.

Если будет доказано, что Манчестер Сити это сделал намеренно, тогда это нельзя оставить это безнаказанным", – цитирует Венгера squawka.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал Манчестер Сити из еврокубков на два следующих сезона из-за нарушения ФФП "горожанами" в 2012-2016 годах. Сити обвиняют в завышении сумм от спонсорских контрактов, чтобы скрыть реальные убытки клуба.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити УЕФА Арсен Венгер Арсен Венгер Финансовый fair-play
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