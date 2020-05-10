Венгер назвав гравців, які замінять Роналду та Мессі – кандидати грають в одній команді

Легендарний тренер Арсенала Арсен Венгер прогнозує зміну поколінь на світовому футбольному троні.

"Мессі, Кріштіану Роналду... Ми ніколи не бачили таких гравців, які можуть бути абсолютно креативними в будь-якій складній ситуації.

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Тепер їхня ера підходить до кінця і буде наступне покоління. Воно цілком може бути французьким. Цього разу лідером може стати Мбаппе. А також Неймар, звичайно", – цитує Венгера Mundo Deportivo.

Додамо, що в голосуванні за останній "Золотий м'яч" перемогу здобув Мессі, а Роналду був третім. Мбаппе опинився на шостій сходинці, натомість провальний сезон Неймара коштував йому місця в топ-30.

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