Венгер назвал игроков, которые заменят Роналду и Месси – кандидаты играют в одной команде

Легендарный тренер Арсенала Арсен Венгер прогнозирует смену поколений на мировом футбольном троне.

"Месси, Криштиану Роналду... Мы никогда не видели таких игроков, которые могут быть абсолютно креативными в любой сложной ситуации.

Венгер завершил автобиографическую книгу – известно название и дата презентации

Теперь их эра подходит к концу и будет следующее поколение. Оно вполне может быть французским. На этот раз лидером может стать Мбаппе. А также Неймар, конечно", – цитирует Венгера Mundo Deportivo.

Добавим, что в голосовании за последний "Золотой мяч" победил Месси, а Роналду был третьим. Мбаппе оказался на шестой строчке, а вот провальный сезон Неймара стоил ему места в топ-30.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1