toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ ОГНЕН ВУКОЕВИЧ

Венгер назвал игроков, которые заменят Роналду и Месси – кандидаты играют в одной команде

11:31 75 Читати українською
Венгер назвал игроков, которые заменят Роналду и Месси – кандидаты играют в одной команде
Месси и Роналду / Reuters

Легендарный тренер Арсенала Арсен Венгер прогнозирует смену поколений на мировом футбольном троне.

"Месси, Криштиану Роналду... Мы никогда не видели таких игроков, которые могут быть абсолютно креативными в любой сложной ситуации.

Венгер завершил автобиографическую книгу – известно название и дата презентации

Теперь их эра подходит к концу и будет следующее поколение. Оно вполне может быть французским. На этот раз лидером может стать Мбаппе. А также Неймар, конечно", – цитирует Венгера Mundo Deportivo.

Добавим, что в голосовании за последний "Золотой мяч" победил Месси, а Роналду был третьим. Мбаппе оказался на шестой строчке, а вот провальный сезон Неймара стоил ему места в топ-30.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1

blog_ava
Турецкий футболист задушил собственного сына, который заболел коронавирусом – убийце грозит пожизненное заключение
11:00
141
Теги
Испания Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Неймар Неймар Италия Франция Арсен Венгер Арсен Венгер Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
26
мин
Сельта
23:55
Атлетико
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук