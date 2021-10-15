Екс-тренер Арсенала Арсен Венгер знову наполягає на ідеї проведення чемпіонату світу раз на два роки.

"Я вірю, що гравці хочуть брати участь в значущих матчах. Чого вони не хочуть, так це грати в малозначущих матчах. Всі хочуть суперництва. Якщо я зараз запропоную вам стати чемпіоном світу, навіть на 10 хвилин, ви погодитеся. Треба давати більше таких можливостей.

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Зараз, якщо якась збірна недостатньо хороша для чемпіонату світу, їй доводиться чекати вічність. Якщо гравець травмувався, він пропускає чемпіонат світу. Я думаю, це змінює мислення, це незвично. Але сприйняття часу змінилося, і молоде покоління хоче, щоб його розважали набагато більше", – поділився Венгер у коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, що чемпіонат світу 2022 року повинен відбуватися у листопаді-грудні, що створить неабиякі проблеми для клубного сезону.

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