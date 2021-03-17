"Якщо подивитись на команд-учасниць чемпіонату світу, то середній вік гравців складає 27-28 років. Оскільки чемпіонат проводиться лише раз на 4 роки, то у футболістів дуже мало шансів виграти його двічі – наступного разу їм вже 32-33. Імовірно, ЧС слід проводити кожні два роки. Викиньте всі інші незначні турніри. Зосередьтесь на організації найважливіших, а паралельні дрібниці можна усунути. Люди повинні розуміти, що поставлено на карту, і боротися лише за щось справді значне.

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Ще одне питання – ущільнення кваліфікацій. Їх можна проводити великим "пакетом" за один місяць або розбити на два – скажімо, лютий і листопад. Натомість гравці зможуть концентруватися виключно на клубах з березня по червень. Після цього буде достатньо часу на відпочинок. В реаліях нинішніх навантажень дуже важливо, щоб футболісти мали 4 тижні повноцінного відпочинку. Зараз вони змушені постійно відволікатися на кваліфікації, перельоти тощо", – цитує Венгера Sportstar.

Нагадаємо, що чемпіонат світу 2022 року повинен відбуватися у листопаді-грудні, що створить неабиякі проблеми для клубного сезону.

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