Веллінгтон Нем вирішив покинути Шахтар – влітку хавбек може повернутись у Бразилію

Хавбек Шахтаря Веллінгтон Нем, ймовірно, влітку повернеться до Бразилії.

Бразильський півзахисник Шахтаря мав розмову з керівництвом клубу, де було вирішено, шо футболіст покине донецький клуб влітку цього року.

Нем: Після закінчення сезону сядемо та обговоримо майбутнє

У зв'язку з цим Веллінгтон Нем доручив своїм агентам підшукати для нього клуб в Бразилії. У послугах хавбека зацікавлений Гойяс, повідомляє Esmeraldino.com.

Шахтар зацікавлений у трансфері Артура Вітора – клуб бразильця хоче підписати Алана Патріка

До слова, у поточному сезоні в активі Веллінгтона Нема 18 матчів за Шахтар в усіх турнірах, де хавбек забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.