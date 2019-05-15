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Веллінгтон Нем вирішив покинути Шахтар – влітку хавбек може повернутись у Бразилію

15 травня 14:17 2102 Читать на русском
Веллінгтон Нем вирішив покинути Шахтар – влітку хавбек може повернутись у Бразилію
Веллінгтон Нем / ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Веллінгтон Нем, ймовірно, влітку повернеться до Бразилії.

Бразильський півзахисник Шахтаря мав розмову з керівництвом клубу, де було вирішено, шо футболіст покине донецький клуб влітку цього року.

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У зв'язку з цим Веллінгтон Нем доручив своїм агентам підшукати для нього клуб в Бразилії. У послугах хавбека зацікавлений Гойяс, повідомляє Esmeraldino.com.

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До слова, у поточному сезоні в активі Веллінгтона Нема 18 матчів за Шахтар в усіх турнірах, де хавбек забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

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Теги
Трансфери Шахтар Шахтар Трансфери чемпіонату України Трансфери Шахтаря Бразилія Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем
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