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Шахтар зацікавлений у трансфері Артура Вітора – клуб бразильця хоче підписати Алана Патріка

14 травня 20:27 1832 Читать на русском
Шахтар зацікавлений у трансфері Артура Вітора – клуб бразильця хоче підписати Алана Патріка
Артур Вітор / фото із соцмереж

В донецькому Шахтарі невдовзі може з'явитися ще один бразилець.

Шахтар зацікавлений у трансфері вінгера Палмейраса Артура Віктора, який зараз виступає на правах оренди за бразильський клуб Байя, повідомляє ReporterDuBahea.

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"Гірники" вже дізналися суму, за яку Палмейрас готовий продати 21-річного футболіста, і вона влаштувала донецький клуб. Крім того, у продажу Артура зацікавлене і керівництво Палмейраса.

Байя орендувала Артура до кінця року, але, як очікується, отримає компенсацію в разі дострокового розірвання угоди.

Окрім того, Байя змушена шукати заміну для Артура і оцінює можливість запрошення хавбека Шахтаря Алана Патріка.

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Шахтар Шахтар Алан Патрік Алан Патрік Палмейрас Палмейрас Артур Вітор Артур Вітор
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