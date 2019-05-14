Шахтар зацікавлений у трансфері Артура Вітора – клуб бразильця хоче підписати Алана Патріка

В донецькому Шахтарі невдовзі може з'явитися ще один бразилець.

Шахтар зацікавлений у трансфері вінгера Палмейраса Артура Віктора, який зараз виступає на правах оренди за бразильський клуб Байя, повідомляє ReporterDuBahea.

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"Гірники" вже дізналися суму, за яку Палмейрас готовий продати 21-річного футболіста, і вона влаштувала донецький клуб. Крім того, у продажу Артура зацікавлене і керівництво Палмейраса.

Байя орендувала Артура до кінця року, але, як очікується, отримає компенсацію в разі дострокового розірвання угоди.

Окрім того, Байя змушена шукати заміну для Артура і оцінює можливість запрошення хавбека Шахтаря Алана Патріка.

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