Веллінгтон Нем був змушений боротися із Шахтарем заради трансферу у Флуміненсе

Хавбек "гірників" близький до повернення на батьківщину.

Нем уже прилетів до Бразилії і встиг поділитися враженнями від переходу у Флуміненсе.

"Дуже радий, що зможу знову одягнути футболку команди, яку люблю. Хочу показати свій найкращий футбол, буду працювати з подвійною силою.

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Мій перехід склався з трьох частин. Дякую керівникам Флуміненсе, вони мої друзі ще з часів, коли я грав тут раніше. Ми говорили про моє повернення, якого я дуже хотів. Боровся з Шахтарем, щоб отримати можливість повернутися, тепер я щасливий.

Я пішов у відпустку після останньої гри, яка принесла титул Шахтарю. Відправився в Бразилію, а коли повернувся в Україну, то попросив про повернення у Флуміненсе. Я тренувався індивідуально, не брав участі в спарингах", – цитує Нема Lance.

Нагадаємо, Веллінгтон Нем виступав за бразильський клуб до переходу в Шахтар в сезоні 2013/2014.

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