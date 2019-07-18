toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ ДИНАМО

Веллінгтон Нем був змушений боротися із Шахтарем заради трансферу у Флуміненсе

15:28 862 Читать на русском
Веллінгтон Нем був змушений боротися із Шахтарем заради трансферу у Флуміненсе
Веллінгтон Нем / Фото ФК Шахтар

Хавбек "гірників" близький до повернення на батьківщину.

Нем уже прилетів до Бразилії і встиг поділитися враженнями від переходу у Флуміненсе.

"Дуже радий, що зможу знову одягнути футболку команди, яку люблю. Хочу показати свій найкращий футбол, буду працювати з подвійною силою.

Каштру вже визначився зі стартовим складом Шахтаря на початок сезону

Мій перехід склався з трьох частин. Дякую керівникам Флуміненсе, вони мої друзі ще з часів, коли я грав тут раніше. Ми говорили про моє повернення, якого я дуже хотів. Боровся з Шахтарем, щоб отримати можливість повернутися, тепер я щасливий.

Я пішов у відпустку після останньої гри, яка принесла титул Шахтарю. Відправився в Бразилію, а коли повернувся в Україну, то попросив про повернення у Флуміненсе. Я тренувався індивідуально, не брав участі в спарингах", – цитує Нема Lance.

Нагадаємо, Веллінгтон Нем виступав за бразильський клуб до переходу в Шахтар в сезоні 2013/2014.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

blog_ava
Президент Десни заявив, що 4-5 клубів можуть припинити участь в УПЛ – існує загроза виникнення двох чемпіонатів
15:54
2994
Теги
Трансфери Шахтар Шахтар Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем Трансфери Шахтаря Флуміненсе Флуміненсе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
35
хв
Динамо Мінськ
19:30
Лієпая
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук