Веллингтон Нем был вынужден бороться с Шахтером ради трансфера в Флуминенсе

Хавбек "горняков" близок к возвращению на родину.

Нем уже прилетел в Бразилию и успел поделиться впечатлениями от перехода в Флуминенсе.

"Очень рад, что смогу снова надеть футболку команды, которую люблю. Хочу показать свой лучший футбол, буду работать с удвоенной силой.

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Мой переход сложился из трех частей. Спасибо руководителям Флуминенсе, они мои друзья еще со времен, когда я играл здесь раньше. Мы говорили о моем возвращении, которого я очень хотел. Боролся с Шахтером, чтобы получить возможность вернуться, теперь я счастлив.

Я ушел в отпуск после последней игры, которая принесла титул Шахтеру. Отправился в Бразилию, а когда вернулся в Украину, то попросил о возвращении в Флуминенсе. Я тренировался индивидуально, не участвовал в спаррингах", – цитирует Нема Lance.

Напомним, Веллингтон Нем выступал за бразильский клуб до перехода в Шахтер в сезоне 2013/2014.

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