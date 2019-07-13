Каштру вже визначився зі стартовим складом Шахтаря на початок сезону

Новий тренер донеччан Луїш Каштру знає, на кого буде розраховувати у сезоні 2019/20.

"Я вже визначився зі складом Шахтаря на початок сезону. І в той же час футбол – досить динамічний процес, де можуть відбуватися різні, часом зовсім несподівані речі. З огляду на це, я не вважаю, що вже зараз варто думати про заявку.

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Давайте просто щодня працювати. Якщо ви запитаєте, який склад я обрав би сьогодні, у мене є відповідь. Але справа в тому, що через 15 днів він може бути зовсім іншим.

Краще стежити за динамікою ринку. Розумію, що адміністрація і президент Шахтаря хочуть, щоб в команді були найкращі, тому я абсолютно спокійний. Ми будемо максимально готові до нового сезону.

Мені подобається, коли чотири воротарі і 23-24 польові гравці. Це оптимальний варіант для роботи. Тобто у нас завжди буде 27-28 футболістів. Вони повинні відповідати необхідним критеріям, щоб займати місця в команді", – сказав Каштру в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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